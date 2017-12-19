Валерия Карпина назначили главным тренером «Ростова»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин назначен главным тренером футбольного клуба «Ростов», сообщили в клубе. Контракт заключен на 2,5 года.

«Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны. Также хочу обратиться к ростовским болельщикам, которые всегда тепло поддерживают свою команду в любой ситуации. Нам всегда важна Ваша поддержка», — сказал Карпин.

Сейчас «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице. 3 марта в 21-м туре ростовский клуб сыграет с «Краснодаром».

Карпин сменил на посту главного тренера Леонида Кучука. В свою очередь, Кучук возглавил клуб после ухода Курбана Бердыева в августе 2016 года. Он вернулся в казанский «Рубин».

Валерий Карпин с 2008 года был тренером «Спартака». Под его руководством команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (в 2009 и 2012 годах). Позднее он был тренером испанской «Мальорки» и армавирского «Торпедо».