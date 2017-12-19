Глава ФСБ рассказал о предотвращении терактов в посольствах стран СНГ

Спецслужбы стран СНГ предотвратили нападения террористов на посольства государств Содружества. Об этом, пишет «Коммеерсант», сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.

Когда и где были пресечены эти попытки, Бортников не уточнил.

Международные террористические организации, по его словам, перегруппировывают силы и средства и направляют их за пределы Ближнего Востока, основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Санкт-Петербурге. Основной целью должен был стать расположенный в центре города Казанский кафедральный собор.

По подозрению в причастности к подготовке терактов арестовали восемь человек. Один из них — 18-летний Евгений Ефимов — рассказал, что собирал взрывное устройство для подрыва Казанского собора. По его словам, теракт должен был состояться 17 декабря.

Позднее стало известно, что информацию о готовящихся терактах России передало ЦРУ. Кремль заявил, что это «образцовый пример» сотрудничества стран в борьбе с терроризмом.