Приставы взыскали долг со стоявшего в очереди за iPhone X жителя Новосибирска

В Новосибирске судебные приставы прямо в магазине взыскали долг с программиста, стоявшего в очереди на покупку смартфона iPhone X. Об этом сообщается на сайте регионального управления службы судебных приставов.

Как рассказади в ведомстве, в отделе судебных приставов по Советскому району Новосибирска находилось исполнительное производство в отношении гражданина 1987 года рождения, который задолжал кредитной организации почти 120 тысяч рублей.

«Скрывающегося гражданина Г. найти оказалось трудно. Тем не менее, в результате исполнительных действий стало известно, что должник пойдет покупать новый смартфон за деньги, которые он «в чёрную» получил от разработки сайта для коммерческой организации», — рассказали в пресс-службе УССП, не уточнив, каким образом они узнали о намерениях программиста.

Встреча должностных лиц и мужчины произошла в очереди на кассу, когда он уже держал в руках выписку на получение iPhone X. Мужчине пришлось погасить накопившуюся задолженность прямо в магазине.