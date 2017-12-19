Впервые за 10 лет Первый канал не покажет «Иронию судьбы» 31 декабря

Впервые за 10 лет Первый канал не будет показывать на Новый год комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», сообщает «Сноб» со ссылкой на фэйсбук телеобозревателя Арину Бородину.

«Иронию судьбы» 31 декабря покажет телеканал «Россия-1».

В разговоре с изданием пресс-секретарь телеканала Лариса Крымова сказала, что это связано с истечением прав на показ. «Это самая вероятная причина, но более точной информации я сейчас дать не могу», — цитирует Крымову «Сноб».

Первый канал показывал картину с 2007 года. «Ирония судьбы, или С легким паром» — часть пакета «Мосфильма», который делится между каналами. Как объяснила Крымова «Медузе», в этом году у Первого канала появились права на фильмы «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию». Ранее права на эти фильмы были у «России-1».