Суд отказался блокировать BlaBlaCar в России

Сервис BlaBlaCar не будет заблокирован в России. Краснодарский краевой суд отменил решение Тимашевского районного суда о запрете размещения сведений о совместных автомобильных поездках (райдшеринга) на сайте международного сервиса. Об этом «Новой газете» сообщил представитель BlaBlaCar.

«Сервис не будет заблокирован в России. Мы приветствуем это решение, которое подтверждает, что BlaBlaCar не является сервисом для оказания незаконных услуг такси», — заявил он.

Представитель BlaBlaCar заметил: проведенные исследования демонстрируют социальную значимость райдшеринга. 83% российских пользователей сервиса считают его более доступным способом поездок в сравнении с другими.

12 сентября Тимашевский районный суд Краснодарского края наложил запрет на распространение сведений о совместных поездках на автомобилях через BlaBlaCar. Согласно этому решению суда Роскомнадзор обязан был заблокировать доступ к ресурсу на всей территории России.

BlaBlaCar подал апелляционную жалобу на это решение в Краснодарский краевой суд. Представитель сервиса рассказывал «Новой», что обвинение стало «большим сюрпризом» для BlaBlaCar.

Судебный процесс был инициирован прокуратурой Тимашевского района Краснодарского края после поступления жалобы от ассоциации «Региональный автотранспортный союз» (РАС). Ее руководитель Алексей Дынько заявлял, что сервисом активно пользуются таксисты-нелегалы, некоторые из которых делают по два-три рейса в день, что не подпадает под понятие райдшеринга.

Накануне министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер предложил создать в России правовую базу для работы сервиса BlaBlaCar на территории России.

Компания BlaBlaCar появилась в 2006 году в Париже, ее услугами пользуются 50 млн человекв в 22 странах. В России сервис существует с февраля 2014 года.