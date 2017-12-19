Медведев объявил выговор замглавы Росавиации

Премьер-министр России объявил выговор заместителю главы Росавиации Олегу Сторчевому за «ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей». Распоряжение опубликовано на официальном портале правой информации.

Документ был подписан премьером страны 14 декабря. Подробностей, из-за которых чиновник получил выговор, в тексте распоряжения не приводится.

Ранее Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя министра транспорта, бывшего зятя Бориса Ельцина Валерия Окулова из-за перехода на новую работу. Однако СМИ писали, что его могут отправить в отставку из-за ситуации с ВИМ-Авиа.

Из-за краха авиакомпании президент России Владимир Путин объявил главе Минтранса России Максиму Соколову «о неполном служебном соответствии». Путин также подписал указ о дисциплинарном взыскании министру.

Сторчевой был назначен заместителем руководителя Росавиации в мае 2012 года. Он также занимает должность уполномоченного представителя России в расследовании катастрофы Boeing в небе над юго-востоком Украины.