Офшорная фирма Appleby подала в суд на Guardian и «Би-би-си» из-за «райского досье»

Зарегистрированная на Бермудских островах юридическая компания Appleby подала иск против британской газеты The Guardian и телерадиокорпорации «Би-би-си», сообщает Guardian.

Appleby потребовала от изданий раскрыть, какие именно документы оказались у них, чтобы предоставить эту информацию своим клиентам. «Несмотря на неоднократные запросы, журналисты не предоставили нам копии украденных документов, которые они, согласно их утверждениям, видели. По этой причине Appleby обязана подать иск, чтобы выяснить, какая информация была украдена», — сказано в заявлении компании.

Представитель The Guardian подчеркнул, что иск Appleby не оспаривает правдивости опубликованных газетой материалов. Компания требует лишь раскрыть информацию, которая защищена как журналистские материалы.

Ранее Appleby назвала утечку документов результатом хакерской атаки. При этом в компании заявили, что их деятельность законна.

Appleby — одна из крупнейших в мире фирм, предоставляющих услуги по созданию офшоров, корпоративному управлению и финансам. Документы Аppleby переданы около года назад немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Газета поделилась этим архивом с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который объединил более 60 СМИ со всего мира в работе над этими документами. Партнером проекта из России стала «Новая газета».

Так, в материалах, оказавшихся у журналистов, упоминаются 120 политиков. Среди них — члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. В документах есть имена и известных граждан России. Компания создавала специальные схемы с регистрацией самолетов на острове Мэн, что позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Этой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска и Олег Тиньков.

В базе Appleby встречается имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина. Для нее зарегистрировали компанию на Каймановых островах для инвестиций в недвижимость в России и Восточной Европе.