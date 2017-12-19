Верховный суд на 10 лет смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД Сугробову
«Новая газета»редакция
Верховный суд России смягчил на 10 лет приговор бывшему главе антикоррупционного главка МВД Денису Сугробову, осужденному ранее на 22 года заключения за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества.
Таким образом, генерал будет находиться в колонии 12 лет. Также Верховный суд смягчил приговор и другим фигурантам дела: Салават Муллаяров получил 10 лет колонии (вместо 20), Иван Косоуров — 10 лет (вместо 19), Виталий Чередниченко — 9 с половиной лет (вместо 18), Евгений Шерманов 10 лет — (вместо 18), Сергей Борисовский — 9 лет (вместо 17), Андрей Назаров — 9 с половиной лет (вместо 17 лет).
Напомним, уголовное дело в отношении руководства антикоррупционного управления МВД было возбуждено в феврале 2014 года. Главными фигурантами дела стали глава ГУЭБиПК Денис Сугробов и его заместитель Борис Колесников, а также их подчиненные.
В зависимости от роли и степени участия они обвинялись по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».
Следователи считают, что сотрудники МВД пытались подставить сотрудника ФСБ, предложив под видом бизнесменов взять их «под крышу» за 10 тысяч долларов.