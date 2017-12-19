Верховный суд на 10 лет смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД Сугробову

Верховный суд России смягчил на 10 лет приговор бывшему главе антикоррупционного главка МВД Денису Сугробову, осужденному ранее на 22 года заключения за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества.

Таким образом, генерал будет находиться в колонии 12 лет. Также Верховный суд смягчил приговор и другим фигурантам дела: Салават Муллаяров получил 10 лет колонии (вместо 20), Иван Косоуров — 10 лет (вместо 19), Виталий Чередниченко — 9 с половиной лет (вместо 18), Евгений Шерманов 10 лет — (вместо 18), Сергей Борисовский — 9 лет (вместо 17), Андрей Назаров — 9 с половиной лет (вместо 17 лет).

Напомним, уголовное дело в отношении руководства антикоррупционного управления МВД было возбуждено в феврале 2014 года. Главными фигурантами дела стали глава ГУЭБиПК Денис Сугробов и его заместитель Борис Колесников, а также их подчиненные.

В зависимости от роли и степени участия они обвинялись по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».

Следователи считают, что сотрудники МВД пытались подставить сотрудника ФСБ, предложив под видом бизнесменов взять их «под крышу» за 10 тысяч долларов.