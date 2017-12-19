Суд начал рассматривать дело экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера

В Замоскворецком районном суде началось рассмотрение уголовного дела против бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.

По делу также проходят заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игоря Ковзеля, представитель Коми в Совете Федерации Владимир Торлопов и еще десять человек. Экс-чиновники обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Дело ведет коллегия из трех судей Замоскворецкого районного суда под председательством судьи Елены Аверченко. Гособвинение возглавляет старший прокурор Борис Непорожный. На прошлой неделе завершилось дело экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, которое вел Непорожный: Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Несколько третьих лиц, в частности супруга Гайзера Наталья, попросили отложить заседание, чтобы принять участие в заседании по вопросу ареста имущества по делу.

Кроме того, у нескольких подсудимых не заключены соглашения о юридической помощи и назначении адвоката. Сложности возникли и у подсудимых, у которых соглашение заключено: адвокат Игоря Ковзеля Руслан Закалюжный пререкался с судом по поводу переноса заседания.

Заседание было перенесено на 27 декабря.

Напомним, в марте следствие сняло с Гайзера обвинение по делу о даче взятки мэру города Сыктывкара. По версии следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года они похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зелсисцкая». Обвинение оценивает ущерб в 3 млрд 346 млн 500 тыс. рублей.

Кроме этого, фигурантов дела обвиняют в том, что они завладели средствами ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» более чем на 67 млн рублей, получили свыше 198 млн рублей взяток, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.