Бывшему замглавы Минкульта Пирумову ужесточили наказание

Мосгорсуд ужесточил наказание бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, обязав его выплатить один млн рублей, а не 400 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд также лишил Пирумова, проходившего по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Пирумова признали виновным в хищении денег, и назначили один год и шесть заключения под стражей, что равняется сроку, проведенному в СИЗО, поэтому его освободи в зале суда.

Напомним, расследование «дела реставраторов» началось в марте прошлого года. Оно связано с хищениями при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом.

Основным обвиняемым по делу проходил Пирумов. Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 млнв рублей.