После «дела Улюкаева» чиновники стали отказываться от новогодних «корзинок»

Издание The Bell узнало, что сотрудники российских министерств и крупных компаний перестали принимать подарки, а если и делают это — то с большой осторожностью.

Пять сотрудников министерств и госкорпораций рассказали, что ужесточения по поводу подарков совпали с преследованием экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого накануне признал виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина и осудил на восемь лет колонии сторогого режима.

Напомним, на суде стало известно, что Сечин передал Улюкаеву «корзиночку» с фирменными колбасами «от Иваныча» и сумку. Улюкаев думал, что в ней находится вино, однако там оказались деньги — два миллиона долларов.

«Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами — от них уже на входе шарахаются», — рассказал The Bell помощник одного из министров.

«Я лично в этом году обзвонила министерства, ответ один — можно только открытки. В прошлом году мы могли дарить книги и календари, в этом году, после ареста Улюкаева, нельзя ничего», — сообщила сотрудница крупного промышленного холдинга.

«В Министерстве транспорта подарки не берут уже на входе. Мы год назад отправляли подарочные календари в коробках, так нам потом десять раз перезванивали и спрашивали: „А это точно календари? А почему они в коробках?“» — рассказал сотрудник одной из крупных металлургических компаний.

«Я из безопасности не беру ни календари, ни ежедневники. Может, ты возьмешь ежедневник, а он двадцать тысяч рублей стоит. И все, скандал, штраф, увольнение», — рассказал собеседник в правоохранительных органах.

«В приемные с непрозрачными пакетами стараются не пускать, а я своих помощников в министерстве заранее предупреждаю — подарили буклеты и календарь», — рассказал еще один чиновник.

Собеседник в аппарате правительства сообщил, что раньше очень любили из регионов медвежьи шкуры везти и арбузы машинами, теперь эта практика строго пресечена. По словам главы одного из департаментов в Минфине, в министерстве последние несколько месяцев отказываются даже от ежедневников.

Директор департамента другого федерального министерства (издание не сообщает, какого) рассказал, что перед Новым годом один из заместителей министра распорядился не заносить подарки, особенно от нефтяников, в приемную, вспоминает. Пакеты и коробки накапливались в коридоре, что-то забирали себе сотрудники.

«Понятно, что в основном это были бутылки и конфеты, но все равно как-то боязно было». «Дело не только в Улюкаеве, взятка, которую якобы взял [бывший губернатор Кировской области] Никита Белых, тоже была упакована в подарочный пакет», — пояснил он.

Еще один федеральный чиновник рассказал изданию, что теперь к подаркам из «Роснефти» особое отношение. «Совещание закончилось, а сотрудник «Роснефти» подходит и подарок протягивает. Я руки за спину убираю и говорю: «И тебя с Новым годом, но подарок принимать не буду. Забирай и не приноси сюда больше», — сказал он.

В свою очередь представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил изданию, что у компании «есть практика устоявшаяся». «Открытки поздравительные будем дарить. Наши подарки четко соответствуют нашим и местным регулятивам, мы никого не подводим», — сообщил он.

Формально ограничения на прием подарков госслужащими были введены еще несколько лет назад, отмечает The Bell.

Во время суда Улюкаев признался, что не раз принимал подарки от главы «Роснефти». В своем последнем слове он сообщил, что «Сечин же два или три раза приезжал ко мне в министерство и каждый раз заходил в кабинет с объемистой сумкой, там оказывались то какие-то часы, один раз — макет буровой вышки, в третий раз — что-то еще. Это, я так понимаю, было нормой делового этикета, с точки зрения главного исполнительного директора компании „Роснефть“».

Кроме того, из «Роснефти» по случаю праздников привозились «стандартные корзиночки», рассказывал Улюкаев. Он также вспомнил слова Сечина в день своего задержания: «Я тебя угощу таким вином, которого ты никогда в жизни не пробовал, ты должен достойно отметить такую хорошую работу».

Сначала суд постановил уничтожить колбасу из корзинки, а затем уже — и остальные вещдоки, в том числе плетеную корзинку, прозрачную пленку от нее и ленточку желтого цвета с надписью «Роснефть».