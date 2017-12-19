Ходорковский попросил главу ЦИК не регистрировать Путина на выборах

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал открытое письмо к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором призвал не регистрировать Владимира Путина кандидатом в президенты России.

В письме Ходорковский говорит о том, что Путин находится у власти уже 17 лет, так как в период между 2008 и 2012 годами «его формально подменял Дмитрий Медведев, который ни одного дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны».

«Вам предстоит принять судьбоносное решение, от которого во много зависит выбор пути, по которому пойдет российская история», — отметил Ходорковский.

В конце письма бывший глава ЮКОСа заявил, что он убежден: к его призыву присоединятся тысячи россиян. «Поэтому просто проигнорировать его вряд ли удастся», — отметил он.

Обращение Ходорковского датировано 8 декабря. Напомним, 6 декабря президент России Владимир Путин объявил о своем намерении идти на новый срок.

Ранее Памфилова, комментируя намерение оппозиционера Алексея Навального подать в ЦИК документы для регистрации его кандидатом в президенты, заявила, что избирком рассмотрит документы всех претендентов.

Глава ЦИК также ранее говорила, что российская избирательная система «полностью готова» к выборам и нужно провести их так, «чтобы никому из нас не было стыдно».

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Всего к этому моменту о своем желании участвовать в них заявили 32 человека. Официально избирательная президентская кампания стартовала 18 декабря.