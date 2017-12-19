Леонтьев попросил «не превращать в анекдот» ситуацию с подарками от «Роснефти»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев уверен, что перепутать подарок со взяткой невозможно, и не стоит «превращать все в анекдот». Об этом Ленотьев заявил радиостанции «Говорит Москва».

Таким образом, пресс-секретарь отреагировал на сообщение СМИ о том, что сотрудники российских министерств и крупных компаний перестали принимать подарки, а если и делают это — то с большой осторожностью.

«Человек, который не знает, что в пакете, обычно его открывает. Это даже вежливо посмотреть, повосхищаться. А когда человек хапает из-под елки сумку 20-килограмовую, и не говоря «спасибо» и «до свидания» тащит ее к себе, не открывая, потом рассказывает, что это был подарок, то позвольте мне ему не поверить», — сказал Леонтьев.

Он также отметил, что в «Роснефти», согласно традиции, дарят подарки своим партнерам, причем они могут иметь разную ценность, в том числе эмоциональную, «например, открытка с хорошим текстом».

«Вообще с партнерами, знакомыми и друзьями надо вести себя вежливо и интеллигентно. Не лишайте нас такого права. Какое это имеет отношение к вымогательству взятки, мне непонятно», — заключил пресс-секретарь.

Ранее пять сотрудников министерств и госкорпораций рассказали The Bell, что ужесточения по поводу подарков совпали с преследованием экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Один федеральный чиновник рассказал изданию, что теперь к подаркам из «Роснефти» особое отношение. «Совещание закончилось, а сотрудник «Роснефти» подходит и подарок протягивает. Я руки за спину убираю и говорю: «И тебя с Новым годом, но подарок принимать не буду. Забирай и не приноси сюда больше», — сказал он.