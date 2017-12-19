«Репортеры без границ»: в этом году в мире погибли 65 журналистов

В 2017 году в мире погибли 65 журналистов в связи с их работой, передает международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF).

Отмечается, 58 журналистов были убиты в своих странах, остальные — за границей. При этом 35 погибли в зонах военных конфликтов. По данным RSF, в 2017 году два журналиста пропали, 326 были задержаны, а также 54 журналистов взяли в заложники.

В число самых опасных стран вошли Сирия, Мексика, Афганистан, Ирак и Филиппины.

За последние 15 лет, подсчитали RSF, в мире погибли 1035 профессиональных журналистов. Больше всего человек погибли в 2007 году (88 журналистов) и в 2012 году (87 журналистов).

Комитет по защите журналистов (CPJ) ранее сообщил, что число журналистов, подвергшихся в 2017 году уголовному преследованию, достигло исторического максимума (262 человека). В первую очередь власти преследуют журналистов в Турции (73 человека), Китае (41 человек) и Египте (20 человек).

Среди журналистов, которые подверглись уголовному преследованию в России, CPJ назвал автора «Новой газеты» Али Феруза и журналиста РБК Александра Соколова.