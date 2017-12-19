Мэрия Москвы согласовала Дмитрию Гудкову митинг 24 декабря

Власти Москвы согласовали проведение митинга 24 декабря, заявку на проведение которого во вторник подал политик Дмитрий Гудков. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, передает ТАСС.

«К нам поступила заявка на проведение митинга, где хотят обсудить проблемы избирательного права. Данная заявка поступила с некоторым опозданием, но ввиду того, что председатель муниципальных депутатов Красносельского района Илья Яшин ранее призывал своих сторонников к участию в незаконных и несогласованных политических мероприятиях под видом районного праздника, что угрожает безопасности его участникам, мы приняли решение согласовать заявку Гудкова и его сторонников и позволить собраться людям на мероприятии, участие в котором не угрожает жизни и благополучию москвичей», — сказал Черников.

Напомним, Гудков отправил заявку в мэрию с просьбой согласовать митинг на проспекте Сахарова после того, как власти Москвы запретили муниципальному депутату от Красносельского района Илье Яшину устраивать 24 декабря праздник «День свободных выборов».

«Собянин не хочет праздника 24 числа и называет его митингом? Ну что ж, пусть тогда согласовывает митинг», — написал Гудков в фейсбуке, отметив, что предварительно обсуждал эту идею с Яшиным.

При этом Яшин заявил, что за намерениями Гудкова стоят «намеки из мэрии».

Накануне Илья Яшин подал в суд на мэра Москвы Сергея Собянина из-за того, что столичные власти препятствуют проведению «Дня свободных выборов». По его мнению, именно Собянин стоит за попытками вмешаться в организацию мероприятия в форме народного праздника. Вчера Яшин также вышел с одиночным пикетом к Центризбиркому.

Яшин объявил о намерении устроить «День свободных выборов» еще 12 декабря. На следующий день в московской мэрии назвали предстоящий праздник «провокацией», а еще через день мэрия пожаловалась в прокуратуру на Яшина — она попросила вынести ему предостережение, что и сделало ведомство 14 декабря. Яшин тоже жаловался в прокуратуру на мэрию Москвы.