Минкульт предлагает ввести сбор с билетов в кино

Министр культуры Владимир Мединский предложил взимать сбор 3% с каждого проданого билета, передают «Ведомости».

Сбором будут обложены билеты как на иностранное кино, так и на российское. По словам министра, это даст дополнительно 1,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов.

Таким образом, дополнительный сбор будут взимать с кинотеатров. По словам министра, все киносети поддержали его идею. Напомним, в предыдущей версии законопроекта сбором в 5 млн рублей облагались все кинокартины, но российским этот платеж компенсировался.

Владимир Мединский также подтвердил намерение ограничивать число сеансов одного фильма на уровне 35%, назвав это «разумной антимонопольной мерой».

«Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50–60% под один фильм. Если мы с вами посмотрим систему ЕАИС, то фильм "Звездные войны" сейчас в результате здоровой конкуренции имеет 50% сеансов в стране», — сказал он.

ЕАИС — Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.