В России осудили 137 шпионов за последние пять лет

В России за последние пять лет осудили 137 агентов иностранных спецслужб. Об этом директор ФСБ России Александр Бортников рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, ФСБ остановила работу 120 организаций-инструментов зарубежного «разведсообщества». Еще 140 человек осудили, в результате мероприятий по защите гостайн.

Он также добавил, что за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом осудили 9,5 тысяч человек. «Фактически полностью ликвидировано бандподполье на Северном Кавказе», — заключил Бортников.

Ранее Бортников заявил, что спецслужбы стран СНГ предотвратили нападения террористов на посольства государств Содружества. Когда и где были пресечены эти попытки, глава ФСБ не уточнил.