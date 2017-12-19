В Госдуму внесли расширяющий права ФСБ законопроект

В Госдуму внесли законопроект о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, которые дают право ФСБ забирать себе любое уголовное дело. На документ обратил внимание руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Законопроект предлагает дать право генпрокурору или его заместителям изымать и передавать на расследование в ФСБ любое выявленное сотрудниками службы уголовное дело или материал проверки», — пишет Чиков.

Поправки внес сенатор и бывший полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Алексей Александров.

В пояснительной записке указано, что «предлагаемые изменения позволят повысить эффективность и объективность предварительного следствия по ряду уголовных дел, выявленных органами ФСБ, предварительное следствие по которым сегодня, в соответствии со ст. 151 УПК РФ, осуществляется следователями иных органов предварительного расследования».

По мнению Чикова, в России «происходит размывание прежде довольно четких границ подследственности дел разным ведомствам».

Чиков уточнил, что раньше региональные следственные отделы ФСБ могли вести всего два-три уголовных дела в год. Сейчас «все больше и больше политически значимых уголовных дел (в сфере экономики в том числе)» стали расследоваться сотрудниками ФСБ.