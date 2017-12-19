Сбербанк и ФАС начали обмен документами с помощью блокчейна

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали обмен документами с использованием технологии блокчейн. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«Система является не только одним из первых в мире реальных примеров использования блокчейна государством, но и практическим инструментом для дальнейшего развития этой технологии в целях упрощения и улучшения взаимодействия государства, бизнеса и власти», — заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

Ранее в рамках пилотного проекта ФАС, Сбербанк, «Аэрофлот» , «Русский уголь», «ФортеИнвест» и другие компании изучали «возможности распределенного хранения документов».

«По результатам пилотного проекта были согласованы требования по реализации системы и ее дальнейшему развитию», — сообщили в Сбербанке.

Блокчейн — это технология распределенных реестров, используется при различных видах работы с данными. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами и также может быть внедрена в банковскую деятельность: криптотехнология позволяет сократить время на проведение крупных сделок.