США внесли в санкционный список два оборонных предприятия из России

Министерство торговли США включило в свой санкционный список две российские оборонные компании — АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». Об этом сообщается в официальном журнале федерального правительства США (Federal Register).

В ведомстве считают, что деятельность этих компаний «противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики» США.

«В частности, эти компании производят для Министерства обороны Российской Федерации наземные комплексы крылатых ракет, дальность полета которых подпадает под запрет, предусмотренный Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российская Федерация и США — стороны этого Договора», — говорится в уведомлении.

В соответствии с санкциями вводится режим экспортного лицензирования на всю продукцию, которая поступает или может поступать для этих российских компаний из США.

Ранее в отношении АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» санкции были введены Министерством финансов США. Они оказались в списке из 39 российских предприятий военно-промышленного комплекса и разведслужб, составленным Госдепартаментом США в соответствии с «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций».

Данный документ предостерегает американские и иностранные компании от заключения каких-либо соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из «оборонного и разведывательного секторов».