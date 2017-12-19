Бинбанк подал иск к банку «Пересвет» на 1,36 млрд рублей. Внимание на заявление в картотеке дел Арбитражного суда города Москвы обратило агентство RNS.

Иск был зарегистрирован 18 декабря 2017 года. В картотеке не уточняется, по поводу чего был подал иск. В качестве третьего лица к делу привлечено ООО «Ярконта».

Согласно СПАРК, «Ярконта» предоставляет услуги агентства недвижимости на договорной основе. Генеральный директор ООО «Ярконта» Олег Пронин возглавляет также «Пересвет девелопмент» и «Пересвет групп», в которую входят «Пересвет инвест» и управляющая компания ГК «Пересвет». Группа является застройщиком жилой недвижимости в Москве и Московской области, а также в ряде регионов России.

Напомним, что сейчас оба банка находятся на санации. Оздоровлением «Пересвета» занимается подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Санацию Бинбанка ведет Фонд консолидации банковского сектора.