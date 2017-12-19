Путина выдвинут кандидатом в президенты 26 декабря

Кандидатуру Владимира Путина, который объявил о намерении баллотироваться в президенты России в начале декабря, выдвинут на заседании инициативной группы 26 декабря. Об этом заявил глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.

«Инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом в президенты соберется на заседание 26 декабря», — сказал Анисимов.

Он добавил, что у Путина скорее всего не будет штаба общественной поддержки, а избирательный штаб будет выполнять технические функции.

«Общественную поддержку Путину окажут партии, общественные движения, волонтеры, вузы, физические лица, не входящие ни в какие организации», — сказал глава ОНФ.

Как уточнил осведомленный источник агенства, работу по созыву инициативной группы Владимир Путин поручил главе комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину.

По данным ТАСС, собрание инициативной группы, в которую войдут представители ОНФ, партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры победы», пройдет на ВДНХ.

Напомним, что 6 декабря Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента России 2018 года. Позже он отметил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. При этом Путин добавил, что рассчитывает на поддержку политических сил, которые разделяют его взгляд на развитие страны и доверяют ему.

Для регистрации в качестве кандидата Путину необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей и сформировать инициативную группа в количестве не менее 500 человек.