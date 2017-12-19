Гудков решил отозвать заявку на митинг на проспекте Сахарова

Политик Дмитрий Гудков решил отозвать заявку на проведение митинга в защиту избирательных прав граждан на проспекте Академика Сахарова 24 декабря. Об этом сообщает «Дождь».

По его словам, решение отозвать заявку было принято после просьбы политика Ильи Яшина, который собирается проводить «День свободных выборов» в формате локального праздника в Лермонтовском сквере.

«Вот сейчас меня Илья просит отозвать заявку, я это обязательно сделаю, как я ему и обещал. Никакого спойлерского мероприятия никто не предлагал делать. Я хотел сделать большой общегородской митинг, понимая что в этой ситуация у нас есть возможность додавить мэрию. Потому что когда мэрия чувствует силу, она всегда идет на уступки», — сказал Гудков.

Гудков добавил, что не понимает, почему Яшин отказывается от этой возможности.

«Мы можем провести большой митинг на проспекте Сахарова, мы можем пригласить туда Алексея Навального и всех остальных, кто пожелает там выступить. Мы можем потребовать честных и конкурентных выборов. Но если Красносельский совет депутатов этого не хочет, и эта опция не нужна депутатам — нет проблем. Завтра утром я свою заявку отзываю», — подчеркнул Гудков.

Ранее Яшин написал, что за намерениями Гудкова стоят «намеки из мэрии».

«В качестве компромисса чиновники согласовали (за полдня!) на проспекте Сахарова пятитысячный митинг за честные выборы, заявку на который подал Дмитрий Гудков», — считает Яшин.

Напомним, что власти Москвы согласовали проведение митинга 24 декабря.

«Данная заявка поступила с некоторым опозданием, но ввиду того, что председатель муниципальных депутатов Красносельского района Илья Яшин ранее призывал своих сторонников к участию в незаконных и несогласованных политических мероприятиях под видом районного праздника, что угрожает безопасности его участникам, мы приняли решение согласовать заявку Гудкова и его сторонников и позволить собраться людям на мероприятии, участие в котором не угрожает жизни и благополучию москвичей», — сказал руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Яшин объявил о намерении устроить «День свободных выборов» еще 12 декабря. Черников назвал праздник провокацией. По его словам, подобное мероприятие должно быть согласовано с властями города не менее чем за месяц до даты проведения.

Затем мэрия пожаловалась в прокуратуру на Яшина — она попросила вынести ему предостережение, что и сделало ведомство 14 декабря. Яшин тоже жаловался в прокуратуру на мэрию Москвы и подал в суд на мэра Москвы Сергея Собянина из-за того, что столичные власти препятствуют проведению «Дня свободных выборов».