В Госдуму внесли законопроект об обязательном учреждении СМИ-иноагентами российских юрлиц

В Госдуму внесен регулирующий деятельность СМИ-иностранных агентов законопроект, согласно которому иностранные СМИ будут обязаны в течение месяца со дня признания иноагентами учреждать российское юридическое лицо для возможности распространения своих материалов. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Авторами документа значатся депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Помимо этого, говорится в проекте закона, СМИ должны будут маркировать свои материалы как иноагенты и внести соответствующий пункт в свои выходные данные. Форма указания будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Если необходимая маркировка отсутствует, распространение материалов не допускается, а нарушение закона повлечет запрет СМИ-иностранного агента на территории России и в интернете.

Напомним, что в начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ о наделении Минюста полномочиями вести реестр СМИ, признанных «иностранными агентами», и принимать решение о наделении того или иного медиа этим статусом.