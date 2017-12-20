В Ставрополе убили устроившего взрыв в доме мужчину

Сотрудники силовых структур убили мужчину, устроившего взрыв в многоэтажном доме в Ставрополе в ночь на 20 декабря. Эвакуированных жильцов возвращают в свои квартиры. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу администрации Промышленного района города Дмитрия Семенова.

«Человек, который взорвал неустановленное взрывное устройство, ликвидирован, квартиру полностью всю проверили, следователи отработали, дальше все заключения — кто, как и почему будут давать следственные органы. Опасности нет, люди возвращаются в свои квартиры», — сказал Семенов. По его данным, никто из жильцов не пострадал.

По данным агенства, в доме были слышны несколько выстрелов. Очевидцы также рассказали о «штурме и стрельбе» в здании.

Ранее стало известно о взрыве неизвестного предмета в многоэтажке Ставрополя. Взрыв произошел на 10-м этаже здания. В помещении находился мужчина, угрожавший произвести еще один взрыв. Позже выяснилось, что он снимал квартиру.

Источник РИА Новости сообщил, что произошел взрыв гранаты РГД-5.

В общей сложности из зоны происшествия были выведены около 130 человек, в том числе и жильцы дома.