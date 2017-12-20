Власти Москвы сообщили об увеличении цен на проезд в 2018 году

Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве проиндексируют 2 января 2018 года. Об этом сообщила замглавы департамента транспорта столицы Алина Бисембаева, передает Интерфакс.

По ее словам, тарифы повысятся в пределах 3,8%, «что ниже среднегодовой инфляции».

«Так, проезд по карте „Тройка“ в метро и на наземном транспорте подорожает на 1 рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35. Стоимость билета „Единый“ на 60 поездок составит 1 тысячу 765 рублей вместо 1 тысячи 700, а безлимитного на 30 дней — 2 тысячи 075 рублей вместо 2 тысяч», — сказала Бисембаева.

При этом стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы не изменится.

Планируется также ввести трехмесячный проездной для школьников и студентов.

Повышение тарифов Бисембаева объясняет просьбами перевозчиков, которые отмечают инфляцию, а также рост цен на электричество, бензин, дизельное топливо, запчасти и строительные материалы. Она сказала, что расходы помимо этого выросли «в связи с активным вводом новых станций метрополитена» и «постоянным развитием маршрутной сети города с добавлением новых остановочных пунктов и маршрутов».