РБК: инициативная группа оплатит аренду помещения для заседания, на котором выдвинут Путина на выборы президента

Инициативная группа, которая официально выдвинет Владимира Путина кандидатом в президенты, соберется 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ и оплатит аренду помещения для этого мероприятия. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкого к организаторам мероприятия источника.

«Позиция ​такая, что денег и ресурсов [от власти на мероприятие] нет, и финансирование ищет сама инициативная группа. Это [выдвижение] позиционируется как «общественная история», — сказал собеседник издания.

И.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил РБК, что «лично готов» внести свой вклад в оплату аренды.

В 57 павильоне расположена выставка «Россия — моя история» из сети мультимедийных экспозиций, созданных, в частности, епископом Тихоном (Шевкуновым). Кому инициативная группа по выдвижению Путина заплатит за аренду — ВДНХ или Фонду гуманитарных проектов, который возглавляет Шевкунов, выяснить не удалось.

Источник, близкий к столичному правительству, уточнил, что аренда только большого конференц-зала в 57-м павильоне с девяти утра до шести вечера не по льготной ставке стоит 250 тысяч рублей.

Инициативная группа намерена заседать четыре часа, сказал близкий к организаторам мероприятия источник РБК.

Ранее стало известно, что кандидатуру Путина, который объявил о намерении баллотироваться в президенты России в начале декабря, выдвинут на заседании инициативной группы 26 декабря.