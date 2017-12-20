Генассамблея ООН приняла текст резолюции Украины и назвала Россию «оккупирующей державой»

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Россия названа «оккупирующей державой» из-за присоединение Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Текст резолюции предложила Украина, за него проголосовали 70 стран, включая США и европейские государства. 76 стран воздержались от голосования.

В документе говорится, что правительство России незаконно установило законы и свои юрисдикции на полуострове, а также осуждается нарушение прав человека в Крыму.

От России потребовали гарантировать преподавание в Крыму на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение о запрете признанного экстремистским меджлиса крымскотатарского народа.

Кроме того, в ООН отметили усилия Киева, нацеленные «на то, чтобы положить конец российской оккупации Крыма».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Евгений Загайнов заявил, что на Украине «думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики».

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что ООН, приняв резолюцию, «дискредитирует себя и сводит на нет наработанный годами авторитет».

В сентябре ООН обвинила Россию в нарушении международного права, произвольных арестах, задержаниях и пытках в Крыму. Власти Крыма назвали «филькиной грамотой» доклад организации.