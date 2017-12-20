В Госдуме одобрили поправки о списании долгов по налогам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют списать с физических лиц и индивидуальных предпринимателей недоимки по ряду налогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Госдума должна рассмотреть их 20 декабря. Авторы поправок члены партии «Единая Россия»: вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов, Петр Толстой и Александр Жуков, а также глава бюджетного комитета Андрей Макаров и член комитета Андрей Исаев.

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Согласно поправкам, признается безнадежной и подлежит списанию недоимка по имущественным налогам (налоги на землю, недвижимость и транспорт), образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным с того времени за эту недоимку.

Как пояснил РБК член комитета по бюджету Дмитрий Юрков, безнадежной также можно считать задолженность тех граждан, кому ФНС не смогла предъявить иск в силу различных обстоятельств.

Безнадежными также, согласно поправкам, признают долги ИП, накопленные на 1 января 2015 года. Исключение составят долги по налогам на добычу полезных ископаемых, акцизы и таможенный НДС.

Кроме того, пенсионеры, инвалиды и ветераны, владеющие земельными участками, будут освобождены от «налога на шесть соток».