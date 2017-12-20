Памфилова назвала давлением на ЦИК призыв Ходорковского не допустить Путина до выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала давлением на ЦИК открытое обращение Михаила Ходорковского к комиссии, который призвал не регистрировать кандидатуру президента Владимира Путина на предстоящих выборах. Об этом сообщают «Ведомости».

«Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения. Все разнообразные формы публичного давления на меня и моих коллег по ЦИК бессмысленны», — ответила Памфилова.

Накануне Михаил Ходорковский опубликовал обращение к Памфиловой. Бывший глава ЮКОСа призвал не регистрировать Владимира Путина кандидатом в президенты России так как Путин находится у власти уже 17 лет. По мнению Ходорковского, в период между 2008 и 2012 годами «его формально подменял Дмитрий Медведев, который ни одного дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны».

Напомним, что Путин объявил о планах участвовать в выборах президента России в начале декабря. Позже он заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.