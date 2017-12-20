Генпрокуратура начала проверку дел о «шпионских» устройствах

Генеральная прокуратура России проводит масштабную проверку всех уголовных дел по ст. 138.1 УК («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Об сообщает RT со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

«По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — сказал он.

Куренной уточнил, проверка дел, находящихся в производстве у следователей, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Итоги будут подведены в 2018 году.

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В Генпрокуратуре пояснили, что заинтересовались ситуацией с расследованием уголовных дел по данной статье после возбуждения в Зауралье уголовного дела против фермера Евгения Васильева, которого обвиняют в покупке «шпионского» GPS-трекера для слежки за коровой.

Ведомство начало эту работу после пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которой главе государства был задан вопрос об уголовном преследовании фермера.