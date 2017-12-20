Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм

Депутаты проголосовали в третьем чтении за увеличение сроков наказания для телефонных террористов до 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» карается штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Поправки внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 19 октября. По их мнению, России необходима такая мера.

«От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, понесли убытки предприятия, и очевидно, что эти звонки — никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться», — сказал Пискарев.

Напомним, что с 10 сентября в России началась волна звонков о минировании зданий. По данным РИА Новости, за месяц неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах. Всего было эвакуировано более 1 млн человек.