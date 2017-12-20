Участницу Pussy Riot задержали у здания ФСБ с плакатом «С днем рождения, палачи»

Сотрудники правоохранительных органов задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, которая развернула плакат «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ. Об этом сообщает «Медиазона».

Сейчас Мария Алехина находится в Мещанском отделе полиции. С ней задержали фотографов Андрея Золотова и Дениса Бочкарева https://t.co/Wo8WGnEQtN pic.twitter.com/blvk2JfHR8 — Медиазона (@mediazzzona) December 20, 2017

Активистка привязала баннер к решеткам на здании, плакат был сделан специально ко Дню работников органов безопасности и столетия спецслужб.

Полицейские также задержали двух фотографов, которые были вместе с Алехиной. Всех доставили в отдел полиции «Мещанский».

Напомним, в 1995 году президент России Борис Ельцин издал указ о праздновании Дня работника органов безопасности. В советское время 20 декабря было неофициальным праздником, который назывался «День чекиста».

В 1917 году именно 20 декабря Совет народных комиссаров РСФСР выпустил декрет о формировании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Председателем ВЧК стал Феликс Дзержинский. В истории ВЧК связан с политикой Красного террора.