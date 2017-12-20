Следствие попросило продлить арест Софье Апфельбаум

Следственные органы подали ходатайство о продлении домашнего ареста фигурантке «дела „Седьмой студии“» Софье Апфельбаум, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Следствие попросило продлить арест Апфельбаум на три месяца, до 19 апреля 2018 года. Рассмотрение ходатайства состоится 25 декабря.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест Апфельбаум до 26 декабря, а Мосгорсуд признал это решение законным, но вместе с тем разрешил Апфельбаум двухчасовые прогулки.

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Софью Апфельбаум задержали 26 октября после допроса в Следственном комитете по делу «Седьмой студии». Ее обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, Апфельбаум была в сговоре с руководителями «Седьмой студии». Работая в Минкульте, Апфельбаум якобы помогала им получать бюджетные деньги на культурные проекты, которые те выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали.

Софья Апфельбаум стала шестой фигуранткой «театрального дела». Помимо нее по делу проходят: основатель «Седьмой студии» и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников (также находится под домашним арестом), гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин (под домашним арестом), бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский (переведен в спецблок СИЗО «Матросская Тишина»), бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева (под домашним арестом) и продюсер Екатерина Воронова (заочно арестована, покинула Россию и объявлена в розыск).

Из всех фигурантов только Масляева признала вину и дала устроившие следствие показания.