Следствие попросило продлить арест Софье Апфельбаум
Юлия Репринцевакорреспондент
Следственные органы подали ходатайство о продлении домашнего ареста фигурантке «дела „Седьмой студии“» Софье Апфельбаум, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Следствие попросило продлить арест Апфельбаум на три месяца, до 19 апреля 2018 года. Рассмотрение ходатайства состоится 25 декабря.
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Софью Апфельбаум задержали 26 октября после допроса в Следственном комитете по делу «Седьмой студии». Ее обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, Апфельбаум была в сговоре с руководителями «Седьмой студии». Работая в Минкульте, Апфельбаум якобы помогала им получать бюджетные деньги на культурные проекты, которые те выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали.
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Софья Апфельбаум стала шестой фигуранткой «театрального дела». Помимо нее по делу проходят: основатель «Седьмой студии» и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников (также находится под домашним арестом), гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин (под домашним арестом), бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский (переведен в спецблок СИЗО «Матросская Тишина»), бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева (под домашним арестом) и продюсер Екатерина Воронова (заочно арестована, покинула Россию и объявлена в розыск).
Из всех фигурантов только Масляева признала вину и дала устроившие следствие показания.