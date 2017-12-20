СМИ сообщили о задержании экс-главы НПО «Космос» в Польше

В Польше арестовали бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, которого в России обвиняют в хищении более 11 млрд рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на неназванные источники.

По информации «Росбалта», Черняков, который проживает в Великобритании и Германии, попытался выехать из Польши на Украину, однако при посадки на самолет был задержан, так как находился в международном розыске по линии Интерпола.

В пресс-службе МВД заявили, что пока не готовы прокомментировать данную информацию.

По версии следствия, в 2011 году во время строительства Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве НПО «Космос» получил от Банка Москвы кредит на 11 млрд рублей.

Однако банк свои средства обратно так и не получил. После этого Черняков, который является поручителем по кредиту, уехал в Германию, а оттуда в Великобританию.

В результате в России возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «крупное мошенничество», а экс-главу «Космоса» объявли в мировой розыск.

Имущество Чернякова арестовали в Австрии, Италии, Кипре, Британских Виргинских островах, Швейцарии, Германии, в Дубае заморозили счет на 50 млн долларов и изъяли апартаменты стоимостью 1 млн долларов.

Представителя Чернякова утверждают, что Банк Москвы получил поручительство обманным путем.