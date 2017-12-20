Белоруссия в 2018 году откажется от импорта электроэнергии

С 2018 года Белоруссия откажется от импорта электроэнергии, в том числе от российской, передает ТАСС.

«Мы закончили переговоры с Россией по импорту электроэнергии. По тем ценам, которые предложила Россия, мы отказываемся покупать, будем замещать собственной выработкой», — сказал министр энергетики республики Владимир Потупчик.

Как объяснили ранее в белорусском Минэнерго, страна импортирует электроэнергию, в основном, во время ремонта генерирующих мощностей. Замглавы ведомства Михаил Михадюк тогда утверждал, что Белоруссия сможет даже экспортировать электроэнергию после ввода БелАЭС (строящаяся атомная электростанция) в 2019-2020 годах.

В 2017 году Белоруссия согласовала с Россией импорт 2,5 млрд кВт/ч законтрактованной электроэнергии и зарезервировала еще 1 млрд кВт/ч. Отмечается, что Белоруссия за январь-июнь снизила импорт электроэнергии на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,06 миллиарда кВт/ч.