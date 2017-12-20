В Кремле прокомментировали опасения чиновников принимать подарки после «дела Улюкаева»

В Кремле в преддверии Нового года напомнили, что для российских чиновников существует регламент принятия подарков. Так в администрации президента отреагировали на сообщения СМИ о том, что чиновники после задержания экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева опасаются принимать новогодние подарки и сувениры.

«Что касается новогодних сувениров, вы знаете, что существует определенный регламент на этот счет, сумма денег, которую не должен превышать сувенир. Вот, соответственно: все, что укладывается в этот регламент, не противоречит никаким правилам и нормам», — заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По закону чиновникам запрещено получать любые подарки, связанные с их должностями, кроме тех, что вручены на протокольных мероприятиях, в служебных командировках или на других официальных встречах. Получив подарок, чиновник в течение трех дней обязан сообщить об этом начальству и сдать презент на хранение. Затем подарок возвращается чиновнику, если подтвердится, что он стоит не дороже 3000 рублей.

Накануне издание The Bell узнало, что сотрудники российских министерств и крупных компаний перестали принимать подарки, а если и делают это — то с большой осторожностью. Пять сотрудников министерств и госкорпораций рассказали, что ужесточения по поводу подарков совпали с преследованием экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого накануне суд признал виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина и осудил на восемь лет колонии сторогого режима.

«Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами — от них уже на входе шарахаются», — рассказал The Bell помощник одного из министров.

Еще один федеральный чиновник рассказал изданию, что теперь к подаркам из «Роснефти» особое отношение. «Совещание закончилось, а сотрудник «Роснефти» подходит и подарок протягивает. Я руки за спину убираю и говорю: «И тебя с Новым годом, но подарок принимать не буду. Забирай и не приноси сюда больше», — сказал он.

Напомним, что в суде по делу Алексея Улюкаева стало известно, что Сечин передал министру «корзиночку» с фирменными колбасами «от Иваныча» и сумку. Улюкаев думал, что в ней лежит вино, однако там оказались деньги — два миллиона долларов.