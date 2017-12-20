Чеченский политзаключенный Руслан Кутаев вышел на свободу

В Чечне после почти четырехлетнего заключения из тюрьмы Чернокозово вышел на свободу первый чеченский политзаключенный Руслан Кутаев. 60-летний Кутаев отсидел по фальсифицированному обвинению в хранении наркотиков полный срок. Несколько раз он подавал на УДО, каждый раз служба исполнения наказаний давала ему положительную характеристику, однако, чеченская прокуратура и суд ему отказывали.

Фото: Константин Гусев специально для «Новой газеты»

Настоящая причина уголовного преследования Руслана Кутаева описана в многочисленных публикациях «Новой газеты». В феврале 2014-го он и еще ряд чеченских историков и общественных деятелей провели в Центральной библиотеке Грозного круглый стол, посвященный 70-летию депортации вайнахского народа. Эта скорбная годовщина совпала с Олимпиадой в Сочи и по этой причине все республики Северо-Кавказского региона получили директиву из Москвы «приглушить» мероприятия, посвященные жертвам сталинских зверств. В Чечне к выполнению этой директивы подошли с особенным рвением и вообще запретили любое упоминание и обсуждение трагических событий.

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После круглого стола ослушавшихся историков и общественных деятелей вызвали к Кадырову. Единственный, кто посмел не явиться, был Руслан Кутаев. В разговоре с влиятельным чеченским чиновником Магомедом Даудовым, Руслан Кутаев дал понять, что ни Кадыров, ни Даудов не имеют права переписывать чеченскую историю в угоду политическому моменту.

После этого разговора Кутаев был задержан, его пытали и впоследствии обвинили в нелепом преступлении — хранении героина. По версии следствия, Руслан якобы нашел его на заднем сидении такси.

За сфабрикованное против Кутаева уголовное дело два чеченских силовика — спикер местного парламента Магомед Даудов и первый заместитель министра МВД Чечни Апти Алаудинов — были внесены в «список Магницкого». Таким образом была отмечена их «особая» роль в этом деле.