Президент Узбекистана запретил привлекать работников школ и больниц к сбору металлолома

В Узбекистане запретили местным городским администрациям привлекать работников образовательных и медицинских учреждений к сбору металлолома. Постановление президента страны Шавката Мирзиеева опубликовано в официальной базе документов страны.

Согласно документу, запрет вступит в силу с 2018 года. Традиция собирать металлом сохранилась в Узбекистане с советских времен. Жителей страны также привлекают для уборки хлопка или строительству жилья.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов уже требовал запретить собирать хлопок силами учащихся и бюджетников. Мирзиеев также утверждал, что в стране приняты меры по искоренению принудительного и детского труда (оно запрещено с 2015 года).

В феврале 2015 года «Озодлки Радиоси» («Радио Свободы») сообщало, что в Чортокском районе Наманганской области Узбекистана школьников заставляли собирать металлолом, и тех, кто не выполнил норму, запирали в кабинете.

В СМИ утверждали, что учительница «заперла» пять детей в классе и ушла домой, среди них, по информации «Озодлки Радиоси», были ученики шестого, четвертого и третьего классов.

Однако в Управлении идейно-нравственного воспитания Министерства народного образования Узбекистана отрицали, что детей привлекают к сбору металлолома.