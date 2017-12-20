СМИ: жертвой первой атаки через систему SWIFT в России стал банк «Глобэкс»

Хакерской атаке с выводом средств через систему SWIFT 15 декабря подвергся дочерний банк ВЭБа «Глобэкс», сообщил во вторник «Коммерсант». В среду эту же информацию подтвердили источники «Ведомостей».

По данным «Коммерсанта», атаку удалось остановить лишь частично, было утеряно несколько десятков миллионов рублей. По данным «Ведомостей», хакеры вывели сумму, эквивалентную $1 млн.

В пресс-службе «Глобэкса» в разговоре с «Ъ» признали, что «была атака на прошлой неделе, средства клиентов не пострадали». В разговоре с «Ведомостями» президент банка Валерий Овсянников также заявил, что «была попытка атаки на прошлой неделе». Он сообщил, что «средства клиентов не пострадали», но не сказал, пострадал ли сам банк. Представители ВЭБа и Центробанка на вопросы газеты не ответили.

Ранее во вторник «Коммерсантъ» написал об атаке, но тогда название кредитной организации, которая ей подверглась, и размер ущерба не были известны СМИ. Эксперты предположили, что к произошедшему причастна группировка Cobalt.

Атака, отмечал «Ъ», примечательна тем, что впервые в России денежные средства были выведены через SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), которую до сих пор хакеры в России не использовали.

Также во вторник Reuters со ссылкой на источники, близкие к банку и госкорпорации, сообщило, что ВЭБ не нашла покупателей на банк Глобэкс и готовится передать его Росимуществу. Информацию подтвердил неназванный федеральный чиновник. По данным агентства, решение принято, и передача может начаться до конца 2017 года. По данным «Ъ», процесс передачи банка от ВЭБа к Росимуществу должен начаться до конца первого квартала 2018 года. ВЭБ и Росимущество также не стали комментировать эти сведения.

Глава ВЭБа Сергей Горьков, пришедший в госкорпорацию в начале прошлого года из Сбербанка, регулярно говорил, что намерен продать Глобэкс и Связь-банк (еще один дочерний банк ВЭБа) — вместе или по отдельности, пишут СМИ. Так, на прошлой неделе Горьков сообщил РИА Новости, что надеется решить вопрос с продажей «Глобэкса» в 2018 году, если позволит ситуация на рынке. По его словам, покупатели есть, но они не устраивают госкорпорацию.

«Глобэкс» и Связь-банк в разгар кризиса 2008 года были переданы на санацию ВЭБу. На их спасение потратили 212 млрд рублей. С тех пор оба банка неоднократно получали новый капитал от госкорпорации. Сам ВЭБ получает господдержку с 2016 года.