МПК продлил отстранение российских паралимпийцев от соревнований

Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), говорится в сообщении МПК.

Окончательное решение об участии российских паралимпийцев в Играх 2018 года МПК примет в январе.

В январе 2017 года МПК запретил российским паралимпийцам участвовать в отборе к зимним Играм 2018 года в Пхенчхане, а в сентябре продлил отстранение ПКР, однако разрешил россиянам участвовать в отборе в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

Ранее МПК отстранил Россию от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишил ПКР членства в организации на основе промежуточных выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В докладе WADA, который был подготовлен под руководством Ричарда Макларена, приводились сведения об употреблении российскими спортсменами допинга.