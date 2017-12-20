В Кремле рассказали о встрече Путина и Явлинского

Президент России Владимир Путин провел встречу «один на один» с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским, инициатором разговора был Явлинский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«У них давние отношения, и контакты, которые не всегда связаны с какими-то электоральными делами», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь не смог вспомнить, когда точно была встреча, он также не в курсе, чему был посвящен разговор. Песков отмечает, что встречи двух политиков проходят не регулярно, «но иногда между ними происходят контакты».

Затруднился назвать дату встречи и сам Явлинский, который и рассказал о ней «Дождю». По его словам, он обсуждал с президентом ситуацию, которая происходит на Украине, в том числе войну.

Ранее в эфире «Дождя» о встрече с Путиным рассказал другой кандидат в президенты Ксения Собчак. По ее словам, поводом для встречи стало интервью Путина для фильма о жизни и карьере Анатолия Собчака, который снимает телеведущая.

Разговор произошел до того, как телеведущая объявила о своем решении баллотироваться в президенты России. По словам Собчак, она рассказала Путину о том, что собирается участвовать в президентской гонке.