В Москве из-за сбоя приостановила работу сеть магазинов «Магнолия»

Московская сеть магазинов «Магнолия» временно приостановила работу из-за сбоя касс, передают «Ведомости».

«Проблема с кассами, возник сбой в кассовых аппаратах, детальных данных пока нет», — сказал сооснователь сети Василий Тарадин.

Из-за отключения фискальных регистраторов кассовых аппаратов перебои в работе были и у сети заправочных станций «Газпром нефти».

Ранее в среду на сбой пожаловался директор сети магазинов по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев. По его словам, перестали работать кассовые аппараты «Штрих-М-01Ф». «Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля», — написал он.

Первыми с проблемой столкнулись магазины во Владивостоке и Новосибирске.

Производитель «Штрих-М-01Ф» подтвердил, что проблема с их кассовыми аппаратами возникла по всей стране. Причину сбоя в компании пока не знают.

Федеральная налоговая служба уточнила, что сбой произошел в работе касс производителей АО «ШТРИХ-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». Ведомство разрешило проводить расчет без касс, отмечая, что в сбое нет вины магазинов.