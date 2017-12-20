Путин подписал закон о штрафах за нарушение «закона о мессенджерах»

Президент Владимир Путин подписал законопроект о штрафах до одного миллиона рублей за несоблюдение «закона о мессенджерах». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Для граждан штраф будет составлять от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Предприниматели, которые работают без образования юридического лица, будут платить штраф как юридическое лицо.

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

Закон обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей по номеру телефона. Для этого мессенджер должен заключить договор с оператором связи.

В случае отказа пользователя проходить идентификацию, мессенджер обязан отказать ему в услугах. В случае отказа мессенджера выполнять требования властей, его могут заблокировать по требованию Генпрокуратуры.

Госдума одобрила законопроект 13 декабря, а Совет Федерации — 25 июля. В Госдуму законопроект внесли депутаты трех фракций («Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ).