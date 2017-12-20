ЦИК попросил СК возбудить дело после расследования «Новой» о фальсификациях на выборах в Мытищах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело после публикаций «Новой газеты» о возможных фальсификациях на выборах в Мытищах в 2016 году. Об этом сообщает Интерфакс.

«Не так давно Элла Александровна (Памфилова, глава ЦИК – ред.) отправила все материалы Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по фактам возможного нарушения закона. И мы все поддерживаем такое решение — добиться объективного рассмотрения ситуации», — заявил член Центризбиркома Николай Левичев.

Он подчеркнул, что результаты проведенного анализа «побуждают к тому, что, возможно, на этих выборах состоялась фальсификация итогов голосования».

В расследовании «Новой газеты» от 5 декабря 2016 года приведены документы, доказывающие фальсификации на 68 УИКах в подмосковном городе Мытищи.

После выхода материала глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что допускает возможность отмены выборов в Мытищах. Глава ЦИК создала рабочую группу для проверки этих данных, в которую пригласила и представителей «Новой газеты».

После этого председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) подмосковных Мытищ Валерий Конягин ушел в отставку.