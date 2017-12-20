«КиноПоиск» назвал лучшие фильмы 2017 года

Портал «КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов 2017 года, основываясь на оценках пользователей. Возглавили рейтинг американский мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» (7,9 балла) и российская драма режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» (7,8 балла).

Лучшими российскими фильмами также признаны «Салют-7» Клима Шипенко (7,5 балла), «Время первых» Дмитрия Киселева (7,5 балла) и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (7,5). В десятке лучших российских фильмов также «Большой», «Рай», «Про любовь. Только для взрослых», «Гуляй, Вася!» и «Любовь с ограничениями».

Пользователи «КиноПоиск» также назвали лучшими зарубежными фильмами «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва (также оценен в 7,9 балла) и «Собачья жизнь» Лассе Халльстрема (7,8 балла). В десятку лучших также вошли фильмы «Лев», «Оно», «Идеальные незнакомцы», «Стражи Галактики. Часть 2» и «Ветреная река».

Самым популярным мультфильмом стал «Тайна Коко». В десятку также вошли «Твое имя», «Зверопой», «Тачки 3», «Лего Фильм: Бэтмен», «Балерина», «Босс-молокосос» и «Гадкий я 3».