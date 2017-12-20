Из-за сбоя онлайн-касс ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей

Ретейлеры потеряли порядка 2,5 млрд рублей прибыли из-за сбоя онлайн-касс, сообщил ТАСС президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

По данным АКИТ, от сбоя пострадало порядка 9% рынка российского ретейла.

О крупном сбое в работе контрольно-кассовой техники стало известно утром 20 декабря. Перестали работать кассовые аппараты АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».

Проблема затронула магазины и торговые точки в городах Сибири и Дальнего Востока. В Москве из-за сбоя была приостановлена работа магазинов «Магнолия». Кроме этого, перебои в работе были и у сети заправочных станций «Газпром нефти».

АО «Штрих-М» принесло извинения всем партнерам и пользователям за доставленные неудобства и пообещало устранить возникшие неполадки в кратчайшие сроки.

Федеральная налоговая служба разрешила торговым точкам до устранения последствий сбоя проводить расчеты без касс. В ведомстве отметили, что в сбое нет вины магазинов.