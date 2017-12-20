Планировавшего устроить теракт в Москве мужчину осудили на 12 лет

Суд приговорил 23-летнего гражданина Киргизии к 12 годам колонии строго режима за подготовку теракта и публичное оправдание терроризма. Об этом сообщается на сайте кировской прокуратуры.

По версии следствия, мужчина, который является сторонником запрещенной в России организации, с февраля по март 2017 года убеждал двух жителей Кировской области совершить наезд на людей грузовым автомобилем «Камаз» в Москве.

Кроме того, в августе-сентябре 2016 года обвиняемый размещал «Вконтакте» картинки, которые, по заключению экспертов, «содержали лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к представителям иной социальной группы».

На прошлой неделе ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Санкт-Петербурге. Основной целью должен был стать расположенный в центре города Казанский кафедральный собор.

По подозрению в причастности к подготовке терактов арестовали восемь человек. Один из них — 18-летний Евгений Ефимов — рассказал, что собирал взрывное устройство для подрыва Казанского собора. По его словам, теракт должен был состояться 17 декабря.