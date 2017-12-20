Корреспондента телеканала «Дождь» задержали на Лубянке

В Москве полиция задержала корреспондента телеканала «Дождь» Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова во время съемки акции Дмитрия Энтео, сообщается на сайте телеканала.

Роменский и Комиссаров находятся по адресу улица Большая Лубянка, дом 11. Они задержаны до выяснения обстоятельств.

Дмитрий Энтео со своими соратниками проводили акцию, они наклеили на здание четыре наклейки со словами «здесь чекисты убивали людей». После этого Энтео разбил бюст основателя и главы ВЧК Феликса Дзержинского. По словам Энтео, акция направлена против «порочной преемственности террористической организации ВЧК с современными органами государственной безопасности у здания ВЧК».

Ранее у здания ФСБ задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, которая развернула плакат «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ, а также задержали фотографов Андрея Золотова и Дениса Бочкарева. Их оставили ночевать в ОВД «Мещанское».

На всех троих составили протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной демонстрации, повлекшей создание помех доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).

Обе акции приурочены ко Дню работников органов безопасности. В 1995 году президент России Борис Ельцин издал указ о праздновании Дня работника органов безопасности. В советское время 20 декабря было неофициальным праздником, который назывался «День чекиста».