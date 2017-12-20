Гудков отозвал заявку на проведение митинга 24 декабря в Москве

Политик Дмитрий Гудков отозвал заявку на проведение митинга на проспекте Сахарова в Москве 24 декабря. Соответствующий документ он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Ранее политик написал, что, «разумеется, никакой спойлерской акции не будет и не планировалось. Я сделаю, как решат депутаты Красносельского района, об этом мы договаривались с Ильей [Яшиным] на берегу».

По словам Гудкова, его обращение в мэрию по поводу проведения акции «это помощь Яшину провести большой общегородской митинг именно там, где это бы многих устроило».

Яшин просил Гудкова отозвать заявку в мэрию. Он писал, что за намерениями Гудкова, подавшего заявку на проведение митинга на проспекте Сахарова, стоят «намеки из мэрии».

Заявку Гудкова власти Москвы согласовали за пять часов.

Политик Илья Яшин собирался провести «День свободных выборов» в формате локального праздника в Лермонтовском сквере. Однако власти Москвы назвали праздник провокацией.

Мэрия и Яшин пожаловались друг на друга в прокуратуру: сначала — мэрия на Яшина, потом — Яшин на мэрию. Мэрия попросила прокуратуру вынести Яшину предостережение. Ведомство сделало это 14 декабря. Яшин также подал в суд на мэра столицы Сергея Собянина.